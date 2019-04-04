Туляк, решивший покататься без спроса на чужой машине, проведет 2 года в колонии
Ранее судимый житель Заречья осужден за угон автомобиля
Изменить размер текста:
Установлено, что 11.01.2018 года мужчина находился в автомобиле вместе с водителем. Припарковав машину возле дома по ул. Максимовского, водитель оставил ключи в бардачке и ушел.
Злоумышленник достал ключи из бардачка, завел автомобиль и поехал на нем по улицам Тулы, устроив ДТП.
Суд назначил наказание — лишение свободы сроком на 2 года и 2 месяца с отбыванием в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU