Туляк, решивший покататься без спроса на чужой машине, проведет 2 года в колонии

СЕГОДНЯ 15:06 2019-04-04T15:06:01+03:00

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Установлено, что 11.01.2018 года мужчина находился в автомобиле вместе с водителем. Припарковав машину возле дома по ул. Максимовского, водитель оставил ключи в бардачке и ушел.

Злоумышленник достал ключи из бардачка, завел автомобиль и поехал на нем по улицам Тулы, устроив ДТП.

Суд назначил наказание — лишение свободы сроком на 2 года и 2 месяца с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU