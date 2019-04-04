В Веневе мужчина ограбил сотрудников развлекательного заведения
Сотрудники веневской полиции установили подозреваемого в краже
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По предварительным данным, в одном из развлекательных заведений Венева случайный посетитель обнаружил незапертый вход в служебное помещение. Войдя туда никем не замеченным, злоумышленник забрал вещи, которые смог унести — кошелек с деньгами и банковской картой. Ущерб от действий преступника составил 2500 рублей.
При просмотре записей с камер видеонаблюдения полицейские установили предполагаемого преступника. Им оказался 41-летний неработающий, ранее судимый житель Донского. Мужчина признался в содеянном.
Возбуждено и расследуется уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU