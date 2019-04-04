Розничные клиенты Банка УРАЛСИБ теперь могут оформить пакеты услуг дистанционно через Интернет-банк, без визита в отделение Банка

СЕГОДНЯ 12:46 2019-04-04T12:48:49+03:00

На сегодняшний день клиентам Банка доступны три пакета услуг: «ТУРБО», «Приоритет», «Статус»

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Пакет услуг – это комплекс банковских продуктов и сервисов. Приобретая пакет, клиент получает набор выгодных предложений, в числе которых повышенный кэшбэк до 5% в рамках программы лояльности «УРАЛСИБ Бонус», до 6,3% на остаток денежных средств по накопительным счетам, открытым в пакете услуг, специальные условия по вкладам и бесплатное страхование при выезде за рубеж.

Кроме того, в рамках пакетов услуг предлагается персональное обслуживание в Банке. Для держателей пакетов Банка УРАЛСИБ также предусмотрены доступ в бизнес-залы аэропортов PriorityPass и LoungeKey, спецпредложения от партнеров Банка и круглосуточный консьерж-сервис.

Для дистанционного оформления пакета услуг необходимо:

- в Интернет-банке зайти на страницу заказа карт;

- на странице заказа Вы увидите краткое описание каждого пакета. Выбрав пакет услуг, нажать на кнопку «Оформить»;

- на странице заказа продукта выбрать основную карту пакета, валюту карты (рубли, доллары США, евро) и количество карт (кнопка «Добавить основную карту»);

- по желанию, добавить дополнительные карты (кнопка «Добавить дополнительную карту»). При этом максимальное количество карт для оформления в одной валюте в рамках пакета услуг не должно превышать двух;

- заполнив все поля, нажать кнопку «Далее». Для подтверждения заказа необходимо ввести пароль;

- после оформления Вы увидите статус пакета на главной странице. Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями оформления пакетов услуг можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU