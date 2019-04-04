Тульская гимназия №1 принимает гостей из Китая

СЕГОДНЯ 12:11 2019-04-04T12:11:32+03:00

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В рамках международного обмена в Тулу приехали ученики и преподаватели начальной школы из города Дэян Китайской Народной Республики.

Шесть дней, с 1 по 6 апреля 2019 года, юные гости из Китая проведут в Туле. Они познакомятся с образовательной организацией, будут посещать уроки. Проживать китайские школьники будут в семьях своих сверстников, обучающихся в гимназии.

Иностранные школьники узнают историю России, посетят Московский Кремль, Красную площадь и Александровский парк. В Туле гостям из Китая покажут достопримечательности исторического центра города. Их проведут по главным тульским музеям. Кроме того, запланирована поездка в Ясную Поляну и в Калугу, где для гостей проведут тематические экскурсии.

Семьи организовывают для ребят дополнительные экскурсии, проводят детские праздники. Вернувшись домой, участники международного обмена продолжат общение через интернет.

ИСТОЧНИК KP.RU