2019-04-04T11:49:25+03:00
Общество

В Туле продолжается весенняя уборка улиц

На улицах убирают смет и пыль, моют дороги и тротуары
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Сегодня, 4 апреля, продолжаются работы по уборке тульских улиц к весне.

В связи с тем, что установилась плюсовая температура, проезжие части дорог, остановки общественного транспорта и площади промываются поливомоечными машинами. Круглосуточно тульские улицы будут подметать специальные машины.

Сегодня днем смет убирают на ул. Металлургов, Рязанской, Литейной, Седова, Одоевскому шоссе, Бр. Жабровых, Пузакова, Шухова, Сурикова, Кауля и др.

Тротуры вымоют по следующим адресам: ул. Оборонная, Кутузова, Металлургов, Фр. Энгельса, Октябрьская, Московский путепровод, Тимирязева, Л. Толстого, Первомайская, Агеева, Кауля, Новомосковская, Перекопская и др.

Подметут вручную тротуары и парковки на улицах Первомайской, М. Тореза, Л. Толстого, Кауля, Мосина, пер. Тимирязева и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Туляк, решивший покататься без спроса на чужой машине, проведет 2 года в колонии
В Туле столкнулись "Фольксваген" и микроавтобус
В Веневе мужчина ограбил сотрудников развлекательного заведения
Туляки нарушают правила пользования бытовым газом
Розничные клиенты Банка УРАЛСИБ теперь могут оформить пакеты услуг дистанционно через Интернет-банк, без визита в отделение Банка
Банк УРАЛСИБ предлагает оформление пакетов услуг для физлиц через Интернет-банк
Тульская гимназия №1 принимает гостей из Китая
В Туле мужчина обокрал случайную знакомую в гостиничном номере
В Тульской области водитель без прав попался пьяным за рулем
Житель Тульской области избил прохожего и отобрал мобильник
Рогожинский парк в Туле станет особой зоной охраняемой природной территории
В соцсетях туляков стремительно распространяется челендж с шагомерами
В Тульской области столкнулись «УАЗ» и «Renault»: есть пострадавшие
Как тулякам защититься от инфицирования бешенством
4 апреля в Туле пройдут отключения холодной воды
Погода в Туле 4 апреля: переменная облачность и плюс 8 градусов
В Туле отремонтируют дороги в рамках трех программ
Туляки привезли награды с первенства России по рукопашному бою
В Туле начнут оформлять цветники с 22 апреля
В Привокзальном округе Тулы обсудили вопросы благоустройства
В Тульской области пенсионерка отдала мошенникам 150 тысяч рублей
Туляки заняли призовые места в соревнованиях по рок-н-роллу
АгентствоStandard&Poor’sповысило рейтинг Банка УРАЛСИБ с «B-» до «B», прогноз «Стабильный»
ПАО "БАНК УРАЛСИБ" подвел итоги деятельности в 2018 году в соответствии с РСБУ
Тульский «Арсенал» поборется с «Уралом» за выход в финал Кубка России
4 апреля в Туле временно ограничат движение транспорта