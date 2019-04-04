В Туле продолжается весенняя уборка улиц

СЕГОДНЯ 11:49 2019-04-04T11:49:25+03:00

На улицах убирают смет и пыль, моют дороги и тротуары

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 4 апреля, продолжаются работы по уборке тульских улиц к весне.

В связи с тем, что установилась плюсовая температура, проезжие части дорог, остановки общественного транспорта и площади промываются поливомоечными машинами. Круглосуточно тульские улицы будут подметать специальные машины.

Сегодня днем смет убирают на ул. Металлургов, Рязанской, Литейной, Седова, Одоевскому шоссе, Бр. Жабровых, Пузакова, Шухова, Сурикова, Кауля и др.

Тротуры вымоют по следующим адресам: ул. Оборонная, Кутузова, Металлургов, Фр. Энгельса, Октябрьская, Московский путепровод, Тимирязева, Л. Толстого, Первомайская, Агеева, Кауля, Новомосковская, Перекопская и др.

Подметут вручную тротуары и парковки на улицах Первомайской, М. Тореза, Л. Толстого, Кауля, Мосина, пер. Тимирязева и т.д.

ИСТОЧНИК KP.RU