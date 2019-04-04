СЕГОДНЯ 11:19 2019-04-04T11:20:19+03:00

В отделе полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража»

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В Туле мужчина обокрал случайную знакомую в гостиничном номере. По предварительным данным, подозреваемый пришел к 41-летней даме в гости.

Мужчина увидел золотые украшения, оставленные без присмотра в комнате, и воспользовался этим. Наутро потерпевшая обнаружила их отсутствие и обратилась в полицию.

Полицейским удалось выяснить личность и местонахождение гостя жертвы. А в ходе дальнейших оперативных мероприятий подтвердилась имевшаяся версия. 36-летний подозреваемый признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято. В отделе полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU