В Тульской области водитель без прав попался пьяным за рулем

СЕГОДНЯ 11:09 2019-04-04T11:09:48+03:00

Правонарушитель был передан сотрудникам ДПС для дальнейшего разбирательства

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В городе Щекино сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Водитель автомобиля «Chevrolet Lacetti» нарушал правила дорожного движения и представлял угрозу для окружающих.

В ходе проверки документов было установлено, что 28-летний автомобилист уже был ранее судим по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и был лишен права управления транспортным средством.

Правонарушитель был передан сотрудникам ДПС для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU