В Тульской области водитель без прав попался пьяным за рулем
Правонарушитель был передан сотрудникам ДПС для дальнейшего разбирательства
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В городе Щекино сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Водитель автомобиля «Chevrolet Lacetti» нарушал правила дорожного движения и представлял угрозу для окружающих.
В ходе проверки документов было установлено, что 28-летний автомобилист уже был ранее судим по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и был лишен права управления транспортным средством.
Правонарушитель был передан сотрудникам ДПС для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU