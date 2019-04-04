Житель Тульской области избил прохожего и отобрал мобильник
В поселке Дубовка мужчина избил прохожего и отобрал мобильник. Жертвой преступления стал 40-летний мужчина. Ущерб составил 15 тысяч рублей.
- Участковые уполномоченные полиции, получив информацию о происшествии с описанием похитителя, предположили, что к грабежу может быть причастен ранее судимый местный житель, - сообщили в УМВД Росии по Тульской области.
Полицейские выяснили местонахождение предполагаемого злоумышленника. Первоначальная версия подтвердилась. 25-летний подозреваемый признался в содеянном. Похищенный телефон обнаружен и изъят. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж».
ИСТОЧНИК KP.RU