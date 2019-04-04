Житель Тульской области избил прохожего и отобрал мобильник

СЕГОДНЯ 11:01 2019-04-04T11:01:39+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж»

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В поселке Дубовка мужчина избил прохожего и отобрал мобильник. Жертвой преступления стал 40-летний мужчина. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

- Участковые уполномоченные полиции, получив информацию о происшествии с описанием похитителя, предположили, что к грабежу может быть причастен ранее судимый местный житель, - сообщили в УМВД Росии по Тульской области.

Полицейские выяснили местонахождение предполагаемого злоумышленника. Первоначальная версия подтвердилась. 25-летний подозреваемый признался в содеянном. Похищенный телефон обнаружен и изъят. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU