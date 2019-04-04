Рогожинский парк в Туле станет особой зоной охраняемой природной территории
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в ходе «Часа контроля» рассмотрел обращения граждан
Фото: http://tulskieparki.ru/
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Рогожинский парк в Туле станет особой зоной охраняемой природной территории регионального значения - памятником природы. Об этом говорили в правительстве региона в ходе «Часа контроля».
Напомним, ранее на территории парка планировалось строительство спортивного центра. Однако жители выступили против такого решения.
В настоящее время прорабатывается алгоритм передачи участка в областную собственность. Планируется закрепить данный земельный участок за ГУ ТО «Тульские парки».
ИСТОЧНИК KP.RU