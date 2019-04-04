2019-04-04T11:00:43+03:00
Общество

Рогожинский парк в Туле станет особой зоной охраняемой природной территории

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в ходе «Часа контроля» рассмотрел обращения граждан
Мария ВЛАСОВА
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Фото: http://tulskieparki.ru/Фото: http://tulskieparki.ru/
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Рогожинский парк в Туле станет особой зоной охраняемой природной территории регионального значения - памятником природы. Об этом говорили в правительстве региона в ходе «Часа контроля».

Напомним, ранее на территории парка планировалось строительство спортивного центра. Однако жители выступили против такого решения.

В настоящее время прорабатывается алгоритм передачи участка в областную собственность. Планируется закрепить данный земельный участок за ГУ ТО «Тульские парки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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