СЕГОДНЯ 10:32 2019-04-04T11:00:43+03:00

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Рогожинский парк в Туле станет особой зоной охраняемой природной территории регионального значения - памятником природы. Об этом говорили в правительстве региона в ходе «Часа контроля».

Напомним, ранее на территории парка планировалось строительство спортивного центра. Однако жители выступили против такого решения.

В настоящее время прорабатывается алгоритм передачи участка в областную собственность. Планируется закрепить данный земельный участок за ГУ ТО «Тульские парки».

ИСТОЧНИК KP.RU