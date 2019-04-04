В Тульской области столкнулись «УАЗ» и «Renault»: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 10:04 2019-04-04T10:09:23+03:00

После оказания помощи медики отпустили их домой

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3 апреля в 16.00 на 22 км дороги «Н.Клейменово – Ясногорск – Мордвес» Ясногорского района произошло ДТП. 32-летний мужчина на автомобиле «УАЗ Патриот», по предварительной информации, столкнулся с автомобилем «Renault Logan», за рулем которого находился 50-летний мужчина.

В результате ДТП пострадал водитель и пассажир автомобиля «Renault», 51-летняя женщина. Они получили различные травмы. После оказания помощи медики отпустили их домой.

ИСТОЧНИК KP.RU