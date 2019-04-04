Как тулякам защититься от инфицирования бешенством

СЕГОДНЯ 09:43 2019-04-04T09:43:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2018 году по данным «Тульской межобластной ветеринарной лаборатории» в области было зарегистрировано 115 случаев бешенства животных, что в 2,3 раза выше, чем в 2017 (49 случаев). Из них 14,8% - дикие животные (лисы), 62,3%- домашние животные (кошки, собаки), 16,5% - бездомные бродячие животные, 2,6% - сельскохозяйственные животные, 2,6% - грызуны.

Наибольшее количество случаев бешенства животных зарегистрировано в Плавском районе - 13 случаев, в Белевском районе и Туле - по 12 случаев, в Узловском районе - 11.

Из диких животных активным участником в эпизоотическом процессе бешенства на территории Тульской области по-прежнему остается лиса. Определенную опасность в распространении инфекции представляют бездомные собаки и кошки, среди которых за 2018 год выявлено 19 случаев бешенства (16,5%).

Среди бродячих животных зарегистрированы случаи бешенства в Туле (2), Белевском (3), Ефремовском (1), Заокском (3), Киреевском (2), Новомосковском (1), Плавском (3) и Ясногорском (1) районах; среди диких животных – в г.Туле (3), Белевском (2), Богородицком (2), Дубенском (2), Кимовском (1), Воловском (1), Новомосковском (1), Плавском (2), Суворовском (2), Узловском (2) и Ясногорском (1) районах.

Как предупредить инфицирование:

1. Избегайте контактов с дикими животными. Разъясните детям, что недопустимо контактировать с незнакомыми животными, опасность представляет и еж, зашедший на дачный участок, и летучие мыши, обитающие на чердаках домов, и белки, встретившиеся в парке.

2. Соблюдайте правила содержания домашних животных. Прививки против бешенства животным проводятся бесплатно в государственных ветеринарных учреждениях.

Выводите собак на прогулки только на коротком поводке, а бойцовых или крупных собак - в наморднике. При любом заболевании животного, особенно при появлении симптомов бешенства (изменение поведения, обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги), срочно обратитесь в ближайшую ветеринарную станцию, не занимайтесь самолечением.

4. Если Ваше животное укусило человека, сообщите пострадавшему свой адрес и доставьте животное для осмотра и наблюдения ветеринарным врачом ветеринарной станции.

3. Избегайте контактов с безнадзорными собаками и кошками. Не оставляйте детей без присмотра в местах, где могут находиться бездомные собаки или кошки. Разъясните детям, что опасно гладить, кормить, подпускать к себе незнакомых животных, они могут быть больны бешенством.

Что делать, если контакт с потенциально больным животным произошел

При укусе, оцарапывании, ослюнении человека надо срочно промыть раны и все места, на которые могла попасть слюна животного мыльным раствором в течение 15 мин., затем водопроводной водой, с последующей обработкой раствором перекиси водорода. Обработать края раны 5-процентной настойкой йода. После этого незамедлительно обратиться в ближайший травматологический пункт к врачу-травматологу, который назначит курс профилактических прививок.

Только своевременно вакцина спасет от развития бешенства у человека

Бешенство - это особо опасное вирусное инфекционное заболевание, с абсолютной летальностью. Чем раньше будет начат курс антирабических прививок, тем быстрее произойдет выработка иммунитета, который позволит предотвратить развитие заболевания.

Бешенство можно только предотвратить, средств лечения уже резвившегося заболевания не существует. Вакцину вводят в день обращения, а затем на 3, 7, 14, 30, 90 дни после укуса бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU