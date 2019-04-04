4 апреля в Туле пройдут отключения холодной воды

СЕГОДНЯ 09:29 2019-04-04T09:29:29+03:00

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С 13-30 до окончания работ водоснабжения не будет впос. 2-ой Западный.

С 10:00 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды по адресам:

п. Барсуки, ул. Пушкина, ул. Гоголя, ул. Горького, ул. Тургенева, ул. Лермонтова, ул. Л.Толстого, ул. Волкова, ул. Октябрьская, ул. Шоссейная, д.20, ул. Клубная, д.д. 1, 3, 4, 5, 6, 8, ул. Советская, д.д. 11, 13, 14, 15, 16, 16а,

С 11:00 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды в п. Шатск.

С 9-30 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам: ул. Каминского д.д. 24, 24в, 27, 28, 28а, 31, 31а, 33, 22, 30 , ул. Центральный переулок д.д. 9, 20, ул. Учетный пер-к д. д. 3, 7, 7/1 , ч-сектор улицы: Тургеневская д.д. 9-41, 8-42, 47, Жуковского д.д. 2-42,1-31; ул. Жуковского д.27, ул. Советская д. д. 54, 56, 56а, 60, 60/12, 16 , проспект Ленина д. д. 20, 22, 24, 26, 28, 35.

ИСТОЧНИК KP.RU