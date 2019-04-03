СЕГОДНЯ 17:47 2019-04-03T17:47:19+03:00

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В Туле отремонтируют дороги в рамках трех программ. На ремонт 17 дорог общего пользования общей площадью более 250 тыс. кв. м потратят 530 млн рублей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

По муниципальной программе «Развитие транспорта и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Тула» будет выполнен ремонт 26 участков автомобильных дорог асфальтобетоном общей площадью 100 тыс. кв. м и стоимостью 155 млн рублей.

По проекту «Народный бюджет-2019» отремонтируют 10 объектов общей стоимостью 42,6 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU