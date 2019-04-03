СЕГОДНЯ 17:13 2019-04-03T17:17:25+03:00

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Туляки привезли награды с первенства России по рукопашному бою в Волгограде. Соревнования проходили с 25 по 30 марта. В них принимали участие юноши и девушки 14 – 15 и 16 – 17 лет, а также юниоры в возрасте 18 – 21 год.

В возрастной группе 18 - 21 год воспитанники МБУ СШ «Триумф» завоевали три медали: 1 место – Семен Юдин; 2 место – Егор Семин; 3 место – Даниил Скоропупов.

По новой дисциплине рукопашного боя «Самооборона». Воспитанники МБУ СШ «Триумф» показали следующие результаты: 1 место – Егор Семин; 2 место – Семен Юдин.

ИСТОЧНИК KP.RU