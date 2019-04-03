2019-04-03T17:17:25+03:00
Спорт

Туляки привезли награды с первенства России по рукопашному бою

Соревнования проходили с 25 по 30 марта
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Администрация городаФото: Администрация города
Изменить размер текста:

Туляки привезли награды с первенства России по рукопашному бою в Волгограде. Соревнования проходили с 25 по 30 марта. В них принимали участие юноши и девушки 14 – 15 и 16 – 17 лет, а также юниоры в возрасте 18 – 21 год.

В возрастной группе 18 - 21 год воспитанники МБУ СШ «Триумф» завоевали три медали: 1 место – Семен Юдин; 2 место – Егор Семин; 3 место – Даниил Скоропупов.

По новой дисциплине рукопашного боя «Самооборона». Воспитанники МБУ СШ «Триумф» показали следующие результаты: 1 место – Егор Семин; 2 место – Семен Юдин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24