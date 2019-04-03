В Туле начнут оформлять цветники с 22 апреля

СЕГОДНЯ 16:51 2019-04-03T16:54:27+03:00

Специалисты высадят около 7 тысяч многолетних растений и более 132 тысяч однолетних цветов

Изменить размер текста: A A

В Туле с 22 апреля стартуют работы по установке вазонов со сменными цветочными композициями, высадке роз, кустарника, многолетних растений. Об этом говорили на совещании по вопросам озеленения городских пространств.

Специалисты подрядной организации высадят около 7 тысяч многолетних растений (пионы, хосты, гайлардии), более 132 тысяч однолетних цветов (петуния, тагетес, цинерария, бегония, кохия, колеус). В мае зацветут почти 132 тысячи штук луковичных по 50 адресам.

Также в этом году будет высажено более тысячи деревьев, почти 14 тысяч кустарников, 70 штук блоков живой изгороди, 400 штук многолетников, 25 000 крокусов. Саженцы деревьев и кустарников привезут из питомников Тульской области. Все саженцы деревьев и кустарников будут районированы к нашим погодным условиям.

ИСТОЧНИК KP.RU