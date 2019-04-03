В Привокзальном округе Тулы обсудили вопросы благоустройства
В здании администрации территориального округа состоялась встреча с общественностью
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В Привокзальном округе прошла встреча с представителями территориального самоуправления и старшими по домам.
На семинаре обсуждались вопросы формирования комфортной городской среды. Также поднимался вопрос об изменении жилищного законодательства в части новых требований по составлению протоколов общих собраний собственников многоквартирных жилых домов.
Общественники смогли задать интересующие вопросы и получить на них ответы. Участники семинара получили брошюры «Большая Тула — благоустройство, строительство, ЖКХ» и памятки по профилактике инфекционных заболеваний, передающихся клещами.
ИСТОЧНИК KP.RU