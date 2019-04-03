В Тульской области пенсионерка отдала мошенникам 150 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:53 2019-04-03T14:53:23+03:00

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В Новомосковске пенсионерка отдала мошенникам 150 тысяч рублей. 83-летней местной жительнице позвонил неизвестный, которого она приняла за сына. Звонивший попросил помочь деньгами в решении срочно возникшей проблемы.

Пенсионерка отдала 150 тысяч рублей приехавшему за суммой незнакомцу, полагая, что помогает сыну. Гораздо позже она перезвонила ему выяснить, все ли в порядке, и только тогда узнала, что никому не требовалась помощь, а саму женщину обманули.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 159 УК РФ. Полицейские устанавливают личность и местонахождение вероятных злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU