В Тульской области пенсионерка отдала мошенникам 150 тысяч рублей
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В Новомосковске пенсионерка отдала мошенникам 150 тысяч рублей. 83-летней местной жительнице позвонил неизвестный, которого она приняла за сына. Звонивший попросил помочь деньгами в решении срочно возникшей проблемы.
Пенсионерка отдала 150 тысяч рублей приехавшему за суммой незнакомцу, полагая, что помогает сыну. Гораздо позже она перезвонила ему выяснить, все ли в порядке, и только тогда узнала, что никому не требовалась помощь, а саму женщину обманули.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 159 УК РФ. Полицейские устанавливают личность и местонахождение вероятных злоумышленников.
ИСТОЧНИК KP.RU