2019-04-03T12:33:53+03:00
Общество

В Туле проводится комплексная уборка улиц

Тульские тротуары моют, а с улиц убирают пыль и смет
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Сегодня, 3 апреля, в Туле проводится комплекс мероприятий по уборке территорий. Работа ведется по нескольким направлениям: мойка тротуаров, сбор летучего мусора, уборка смета, ручная очистка тротуаров и парковок.

Тротуары будут вымыты по следующим адресам: на ул. Н. Руднева, Каракозова, Оборонной, Демонстрации, Тимирязева, Л. Толстого, Гоголевской, Пушкинской, Первомайской, Агеева, Перекопской, Кауля, Новомосковской, на Орловском, Щекинском, Павшинском и Московском путепроводах, на тротуаре объездной дороги под мостом в Зареченском округе.

Рабочие очистят тротуары и парковки вручную на ул. Первомайской (от М. Тореза до пр. Ленина), на ул. М. Тореза (от Л. Толстого до площади УВД), в пер. Тимирязева (от М. Тореза до Тимирязева), на ул. Тимирязева (от пер. Тимирязева до Л. Толстого) и на ул. Л. Толстого (от ул. Тимирязева до пр. Ленина).

Уборка летучего мусора проводится в городских скверах: Славянском, ТНИТИ, в сквере памяти воинов-интернационалистов и других. Убирают набережную Упы, главные и второстепенные улицы Пролетарского, Зареченского, Привокзального и Советского округов.

Смет будет убран с улиц Металлургов, Рязанской, Литейной, Седова, Коминтерна, Пузакова, Шухова, Серебровской и на Одоевском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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