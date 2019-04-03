Туляк осужден за незаконную регистрацию юрлица

СЕГОДНЯ 12:20 2019-04-03T12:20:46+03:00

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Судом установлено, что в сентябре 2018 года за денежное вознаграждение туляк по просьбе неустановленного лица предоставил в налоговую службу свой паспорт гражданина РФ и доверенность на оформление его как учредителя общества с ограниченной ответственностью.

Мужчина не намеревался в дальнейшем работать в данной компании либо руководить ею, т. е. оказался подставным лицом.

Суд назначил туляку наказание в виде 200 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU