Туляк осужден за незаконную регистрацию юрлица
36-летний житель Тулы обвиняется в незаконном использовании документов для создания юридического лица
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Судом установлено, что в сентябре 2018 года за денежное вознаграждение туляк по просьбе неустановленного лица предоставил в налоговую службу свой паспорт гражданина РФ и доверенность на оформление его как учредителя общества с ограниченной ответственностью.
Мужчина не намеревался в дальнейшем работать в данной компании либо руководить ею, т. е. оказался подставным лицом.
Суд назначил туляку наказание в виде 200 часов обязательных работ.
ИСТОЧНИК KP.RU