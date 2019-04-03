2019-04-03T12:07:12+03:00
Общество

В Туле выявляют незаконные перепланировки квартир и свалки строительного мусора

Рейды по выявлению нарушений проходят в нашем городе со 2 апреля
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2 апреля прошел рейд по выявлению несанкционированных перепланировок в квартирах и свалок строительного мусора, образовавшихся в результате таких перепланировок.

В регионе участились случаи, когда собственники, при проведении перепланировок в квартирах,не согласовывают данные действия с администрацией города. Более того, некоторые жильцы или нанятые ими ремонтные бригады оставляют на придомовой площадке мусор, образованный после перепланировки в квартире.

Фрагменты внутриквартирных стен и перегородок, кирпичи и пеноблоки не должны складироваться вместе с бытовыми отходами.

Жильцы обязаны самостоятельно вывозить строительный мусор, который остается после перпланировки квартир. Управляющие компании должны будут вести с населением разъяснительную работу по этим вопросам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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