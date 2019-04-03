В Туле выявляют незаконные перепланировки квартир и свалки строительного мусора
2 апреля прошел рейд по выявлению несанкционированных перепланировок в квартирах и свалок строительного мусора, образовавшихся в результате таких перепланировок.
В регионе участились случаи, когда собственники, при проведении перепланировок в квартирах,не согласовывают данные действия с администрацией города. Более того, некоторые жильцы или нанятые ими ремонтные бригады оставляют на придомовой площадке мусор, образованный после перепланировки в квартире.
Фрагменты внутриквартирных стен и перегородок, кирпичи и пеноблоки не должны складироваться вместе с бытовыми отходами.
Жильцы обязаны самостоятельно вывозить строительный мусор, который остается после перпланировки квартир. Управляющие компании должны будут вести с населением разъяснительную работу по этим вопросам.
ИСТОЧНИК KP.RU