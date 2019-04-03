В Тульской области стажер-охранник воровал из организаций, которые должен был охранять

СЕГОДНЯ 11:30 2019-04-03T11:30:20+03:00

В полиции выясняют все детали его незаконной деятельности

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В Заокском районе стажер-охранник воровал из организаций, которые должен был охранять. Кражи были совершены в течение выходных дней в одном и том же административном здании.

Наживой преступника стали ноутбук, фотоаппарат, пачки офисной бумаги, щетки для уборки, кабель, набор сверл и т.д. Предположительно, злоумышленник забирал из помещений все вещи, которые мог легко унести.

На след мужчины полицейские вышли, обратив внимание, что все кражи совершались путем свободного доступа, то есть лицами, которые имели возможность беспрепятственного входа в помещения каждой из организаций в здании.

В выходные дни этим могли воспользоваться работники охранного предприятия. При дальнейшей проверке выяснилось, что все ключи имелись у 26-летнего стажера-охранника. Версия о его причастности к кражам подтвердилась. Мужчина признался в содеянном. В полиции выясняют все детали его незаконной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU