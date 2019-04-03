Туляк попался на краже чужого велосипеда
Нанесенный ущерб составил 7 тысяч рублей
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Туляк попался на краже велосипеда. Его владелец оставил ненадаолго без присмотра около дома. Нанесенный ущерб составил 7 тысяч рублей. Полицейские обнаружили похищенный велосипед и установили местонахождение злоумышленника.
К краже оказался причастен 40-летний мужчина, сотрудник организации, расположенной неподалеку от места происшествия. Похищенное обнаружено и изъято.
Подозреваемый признался в содеянном. Полицейские выясняют детали происшествия и напоминают тулякам, что нельзя оставлять велосипеды без присмотра, чтобы не стать жертвами преступлений.
ИСТОЧНИК KP.RU