Туляк попался на краже чужого велосипеда

СЕГОДНЯ 11:15 2019-04-03T11:15:54+03:00

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Туляк попался на краже велосипеда. Его владелец оставил ненадаолго без присмотра около дома. Нанесенный ущерб составил 7 тысяч рублей. Полицейские обнаружили похищенный велосипед и установили местонахождение злоумышленника.

К краже оказался причастен 40-летний мужчина, сотрудник организации, расположенной неподалеку от места происшествия. Похищенное обнаружено и изъято.

Подозреваемый признался в содеянном. Полицейские выясняют детали происшествия и напоминают тулякам, что нельзя оставлять велосипеды без присмотра, чтобы не стать жертвами преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU