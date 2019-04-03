Туляк в наркотическом угаре разбил витрину бутика

СЕГОДНЯ 11:06 2019-04-03T11:08:17+03:00

Наряд патрульно-постовой службы доставил его в отдел для разбирательства

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В Зареченском округе Тулы мужчина ворвался вечером в магазин. Он разбил молотком витрину, и, предположительно, начал угрожать женщине-администратору одного из бутиков.

Довести начатое до конца мужчине помешали полицейские. Наряд патрульно-постовой службы доставил его в отдел для разбирательства.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Этим и были обусловлены его действия.

Полицейские продолжают выяснять мотивы содеянного и другие обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU