2019-04-03T11:08:17+03:00
Происшествия

Туляк в наркотическом угаре разбил витрину бутика

Наряд патрульно-постовой службы доставил его в отдел для разбирательства
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В Зареченском округе Тулы мужчина ворвался вечером в магазин. Он разбил молотком витрину, и, предположительно, начал угрожать женщине-администратору одного из бутиков.

Довести начатое до конца мужчине помешали полицейские. Наряд патрульно-постовой службы доставил его в отдел для разбирательства.

По предварительным данным, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Этим и были обусловлены его действия.

Полицейские продолжают выяснять мотивы содеянного и другие обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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