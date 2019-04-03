Житель Тульской области, пытавшийся дать взятку полицейскому, отправится под суд

СЕГОДНЯ 10:36 2019-04-03T10:36:45+03:00

Мужчина просил не привлекать к ответственности его бывшую супругу

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В Узловой завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 67-летнего мужчины. Его обвиняют в покушении на дачу взятки.

По версии следствия, бывшая супруга обвиняемого продавала табачную продукцию в Узловой. В феврале полиция инициировала процессуальную проверку по факту хранения и сбыта немаркированной и маркированной специальными марками иностранных государств табачной продукции обвиняемым и его бывшей супругой. Продукция была найдена в одном из гаражей мужчины.

Утром 20 февраля обвиняемый в служебном кабинете сотрудника полиции предложил ему взятку в виде 200 000 рублей. За это он просил не привлекать к ответственности его бывшую супругу, а также не осматривать еще один гараж, сфальсифицировав протокол осмотра места происшествия.

Полицейский отказался. А предложившим взятку мужчиной заинтересовались его коллеги из ОЭБиПК. На этапе предварительного расследования уголовного дела обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU