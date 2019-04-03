2019-04-03T10:13:48+03:00
Общество

В поселке Октябрьский и Центральном округе Тулы не будет воды

Юлия КУДЫМОВА
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В среду, 3 апреля 2019 года, с 10:00 до окончания работ будет прекращена подача холодной воды по адресам:

п. Октябрьский, д.д. 50, 51, 52, 53, 54, 62, 63, 64, 65, 67, 75а, 77, 90, 91, 93, 113, 115.

С 9:30 до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по следующим адресам :

ул. Кауля д.д. 51к1,49к1,47к1,45к1,49а,51к2,78,

ул. Тимирязева д.д. 87,89,

ул. Михеева 10а,

ч-сектор ул. Тимирязева д.д. 63-85.

ул. Кауля д.д.76-100.

ул. П.Алексеева от ул. Тимирязева до ул. Лозинского.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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