В Туле весной расцветут более 25 тысяч крокусов и 157 тысяч тюльпанов

СЕГОДНЯ 10:03 2019-04-03T10:03:48+03:00

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Цветы были высажены в Туле осенью 2018 года. На Казанской набережной весенние первоцветы уже распускаются. Их цветение можно будет наблюдать на ул. Советской, набережной Упы (со стороны Пролетарского моста), на Крестовоздвиженской площади, пл. Победы, в скверах Глеба Успенского, «Тульское чаепитие», в сквере на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Лейтейзена, у памятника Н. Демидову.

Тула стала одним из первых городов Центральной России, где появились первоцветы – крокусы. Это – многолетнее растение, к преимущественной посадке которых в Туле приступили в прошлом году по поручению главы администрации Тулы Евгения Авилова. Теперь цветы долгие годы могут радовать туляков своей красотой, распускаясь с разной периодичностью на городских пространствах.

Также весной расцветет около 157 тысяч тюльпанов.

ИСТОЧНИК KP.RU