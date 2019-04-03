В Туле на проспекте Ленина водитель «БМВ» устроил массовое ДТП
В результате ДТП за медицинской помощью обратился пассажир иномарки
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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2 апреля в 22.00 на проспекте Ленина в Туле произошло ДТП. 54-летний мужчина на автомобиле «БМВ» наехал на три стоящих автомобиля: «Лексус», под управлением 35-летнего мужчины, «Лада Гранта», за рулем которого находился 32-летний мужчина, «ВАЗ-2131», под управлением 54-летнего мужчины.
В результате ДТП за медицинской помощью обратился пассажир автомобиля «БМВ». После оказания помощи врачи отпустили 25-летнего молодого человека домой.
ИСТОЧНИК KP.RU