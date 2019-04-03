Пожар в Левобережном в Туле: горящие машины тушили 12 человек

СЕГОДНЯ 09:46 2019-04-03T09:52:24+03:00

В результате происшествия никто не пострадал

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3 апреля в мкр. Левобережный на ул. 3-й Восточный проезд загорелись три автомобиля "БМВ", "Киа Рио" и "ВАЗ-2112". Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 03:41.

На место происшествия незамедлительно выехали 3 пожарных расчета. По прибытии через 8 минут, пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 4 минуты.

В результате происшествия никто не пострадал. В трех автомобилях выгорели салоны и моторные отсеки, по всей площади повреждено лакокрасочное покрытие. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 12 человек и 3 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU