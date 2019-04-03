Первый субботник в Туле состоится 13 апреля
В рамках субботника проведут инвентаризацию детского игрового и спортивного оборудования
Фото: Алексей ФОКИН
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Первый субботник в Туле состоится 13 апреля. Глава администрации города Евгений Авилов провел рабочее совещание по вопросам его подготовки.
Субботник пройдет на Пролетарской набережной, Набережной Дрейера, в Баташевском саду, пос. Ленинский, в историческом центре, на ул. Никитской, Чмутова, Одоевском шоссе, Маршала Жукова, Л. Толстова, в пос. Косая Гора, Рогожинском парке и других местах.
В рамках субботника проведут инвентаризацию детского игрового и спортивного оборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU