В Туле обсудили проект благоустройства площади у Главпочтамта

СЕГОДНЯ 17:57 2019-04-02T17:57:41+03:00

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В администрации города Тулы обсудили проект благоустройства площади у Главпочтамта. Стоимость благоустройства пространства в рамках программы «Формирование современной городской среды» – 33 млн рублей.

По проекту планируется реконструкция уличного освещения, обустройство плиточного пространства, озеленение с обустройством клумб и посадкой деревьев. Планируется установить современные digital-часы c интерактивной цифровой 3D-платформой, led-экранами с трансляцией времени, погоды, рекламы. Вокруг установят smart-скамейки с разъемами для зарядки смартфонов.

Также приведут в порядок подземный переход на ул. Каминского. Будет подготовлена соответствующая проектно-сметная документация. В проекте предусмотрят ремонт ливневой канализации, потолка, стен, пола. Также разработают дизайн-макет внешнего вида подземного перехода.

ИСТОЧНИК KP.RU