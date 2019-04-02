Осужден туляк, укусивший полицейского
Мужчина укусил полицейского, прибывшего на вызов
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Осужден ранее судимый 27-летний житель тульского Заречья.
Как установил суд, 15 декабря 2018 года двое мужчин распивали спиртные напитки в подъезде одного из домов по улице М. Горького.
Прибывшие на место полицейские потребовали прекратить противоправное поведение. Один из мужчин стал отталкивать сотрудников полиции, а затем укусил полицейского за палец левой руки. В результате на пальце остались раны.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU