Осужден туляк, укусивший полицейского

СЕГОДНЯ 17:15 2019-04-02T17:17:01+03:00

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Осужден ранее судимый 27-летний житель тульского Заречья.

Как установил суд, 15 декабря 2018 года двое мужчин распивали спиртные напитки в подъезде одного из домов по улице М. Горького.

Прибывшие на место полицейские потребовали прекратить противоправное поведение. Один из мужчин стал отталкивать сотрудников полиции, а затем укусил полицейского за палец левой руки. В результате на пальце остались раны.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU