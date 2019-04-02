Весна в Туле: на улицах распускаются крокусы

СЕГОДНЯ 17:02 2019-04-02T17:02:49+03:00

В прошлом году было высажено 25 тысяч крокусов

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На городских пространствах Тулы распускаются высаженные в прошлом году цветы.

По восьми адресам: на набережной Упы (со стороны Пролетарского моста), ул. Советской, Казанской набережной, Крестовоздвиженской площади, пл. Победы, в скверах Глеба Успенского, «Тульское чаепитие», «АиФ», у памятника Н. Демидову — крокусы будут радовать туляков.

Также на тульских клумбах весной распустятся тюльпаны.

ИСТОЧНИК KP.RU