В Туле на улице М. Тореза и в проезде Тимирязева ограничат движение

СЕГОДНЯ 16:30 2019-04-02T16:30:49+03:00

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С 20:00 3 апреля 2019 до 4:00 04 апреля 2019 по улице М.Тореза на участке между улицами Л. Толстого и Жаворонкова, а также в проезде Тимирязева будет запрещено движение и парковка транспортных средств, сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы информирует.

Ограничения вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения работ по уборке и вывозу смета.

ИСТОЧНИК KP.RU