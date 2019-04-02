В Тулы на благоустройство площади у Главпочтамта потратят 33 млн рублей

СЕГОДНЯ 16:22 2019-04-02T16:22:41+03:00

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Во вторник, 2 апреля, обсудили в городской администрации обсудили реконструкцию общественного пространства рядом с тульским Главпочтамтом.

Стоимость благоустройства пространства в рамках программы «Формирование современной городской среды» – 33 млн рублей.

По проекту планируется реконструкция уличного освещения, обустройство плиточного пространства, озеленение с обустройством клумб и посадкой деревьев. По инициативе «Ростелекома» планируется установить современные digital-часы c интерактивной цифровой 3D-платформой, led-экранами с трансляцией времени, погоды, рекламы. Вокруг установят smart-скамейки с разъемами для зарядки смартфонов.

Управлению по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Авилов поручил подготовить проектно-сметную документацию по приведению в порядок подземного перехода на ул. Каминского. В проекте необходимо предусмотреть ремонт ливневой канализации, потолка, стен, пола. Также поручено разработать дизайн-макет внешнего вида подземного перехода.

ИСТОЧНИК KP.RU