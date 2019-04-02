2019-04-02T16:17:54+03:00
Общество

В Туле установят 41 остановочный павильон

Юлия КУДЫМОВА
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В апреле начались работы по приведению в порядок остановок. При благоприятных погодных условиях производятся мойка павильонов, а также к покраска и замена стекол в случае необходимости. Ежедневно в городе работают две бригады специалистов, которые в смену моют в среднем по 20-30 павильонов. К 1 мая работы будут полностью завершены.

Одновременно проводится мониторинг состояния остановочных павильонов. Так, в 2018 году полностью проведена замена остекления на 37 остановках, частично – на 56. Обращаем внимание, что акты вандализма на остановочных площадках рассматриваются как деяния, совершенные умышленно. Законодательством Российской Федерации предусматривает уголовную ответственность по статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, в конце 2018 года УАТН разыгран конкурс на размещение афишных досок и сити-форматов на остановочных павильонах. Одним из условий размещения на павильонах является их обслуживание. В настоящее время управлением выданы требования предпринимателям на приведение порядка 150 павильонов в надлежащее состояние, более 10 из которых выполнены. По словам Василия Ростовцева, работы также завершатся к 1 мая.

Что касается новых остановочных павильонов, в 2019 году планируется установить 41 павильон в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» (по улицам: Судейского, Речная, Пржевальского, Д.Гумилевской, Оборонная, М.Горького, Одоевское шоссе, Новотульская, Бондаренко, Новомедвенский проезд) и 10 павильонов в рамках муниципальной программы, адресный перечень которой формируется по обращениям жителей.

Дата изменения: 02.04.2019 15:50:30

ИСТОЧНИК KP.RU

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