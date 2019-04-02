В Туле пройдет Тотальный диктант

СЕГОДНЯ 15:13 2019-04-02T15:13:10+03:00

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Ежегодная образовательная акция, направленная на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку состоится в субботу, 13 апреля в 14:00.

Суть акции - добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру (с поправкой на часовые пояса). Каждый желающий может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности.

Для тех, кто желал освежить в памяти правила русского языка, в ТГПУ им. Л. Н. Толстого с 17 февраля проходят бесплатные подготовительные курсы Тотального диктанта «Русский по субботам в Доме Лугинина». Занятия ведут преподаватели университетского Центра русского языка и региональных лингвистических исследований.

Площадка ТГПУ им. Л.Н. Толстого уже начала подготовку к мероприятию. Тульские организаторы получили ручки от официального партнёра Berlingo. Красные - для проверки, чёрные - для написания. Такую ручку с логотипом акции получит каждый участник. Автором текста диктанта стал писатель, литературовед и литературный критик Павел Басинский.

Площадки проведения:

ТГПУ им. Л.Н. Толстого (пр-т Ленина, 125);

КЦ Типография (ул. Фридриха Энгельса, 70а);

ТИУБ им. Н. Д. Демидова (ул. Болдина, д. 98 Б).

ИСТОЧНИК KP.RU