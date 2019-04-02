2019-04-02T14:19:00+03:00
Общество

Более ста школьников из Тульской области изучили Правила дорожного движения

В Алексинском районе завершила работу профильная смена отрядов "ЮИД"
Мария ВЛАСОВА
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Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской областиФото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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Более ста школьников из Тульской области изучили Правила дорожного движения. На территории лагеря "Сигнал" Алексинского района завершила свою работу профильная смена отрядов "ЮИД".

На макете проезжей части, где педагоги моделировали различные дорожные ситуации, юные инспекторы искали "дорожные ловушки", ошибки, изучали правила проезда перекрестков, а также находили нарушителей ПДД среди макетов пешеходов и автомобилистов.

Кроме того, юные инспекторы движения осваивали правила оказания первой доврачебной помощи пострадавшим в ДТП под руководством представителя здравоохранения.

Также в течение недели несколько отрядов проходили подготовку и обучение на станциях «Правила дорожного движения», «Регулировщик», проверяли полученные знания с помощью тестирования на компьютере и решали билеты по ПДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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