Многодетные семьи Тульской области смогут получить деньги вместо земельного участка

СЕГОДНЯ 12:56 2019-04-02T12:56:10+03:00

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Многодетные семьи Тульской области смогут получить денежную компенсацию вместо земельного участка. Об этом стало известно 1 апреля на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона.

После завершения подготовки законопроекта его представят для внесения в Тульскую областную Думу до 1 июня. Кроме того, планируется предусмотреть возможность компенсации уже в этом году после уточнения бюджета, а на следующий год запланировать средства в полном объеме.

На данный момент в Тульской области за реализацией права на предоставление земельного участка обратились почти 13 тысяч семей. Выделено 7647 земельных участков, из них только 35% частично обеспечены инфраструктурой.

ИСТОЧНИК KP.RU