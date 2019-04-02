2019-04-02T12:26:51+03:00
Общество

В ТГПУ им. Л.Н. Толстого обсудят профилактику девиантного поведения несовершеннолетних

По итогам круглого стола будут запланированы мероприятия межведомственного взаимодействия
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ТГПУ им. Л.Н. Толстого состоится круглый стол «Межведомственное взаимодействие субъектов образовательного процесса в области профилактики девиантного поведения несовершеннолетних».

Участники планируют обсудить:

- перспективные задачи профилактики девиантного поведения несовершеннолетних;

- региональный опыт в решении вопросов профилактики;

- научно-методическое сопровождение профилактики на базе образовательных,

социально-психологических учреждений, молодежных центров и т.д.;

- межведомственное взаимодействие в практике организации системы

профилактики;

- подготовку специалистов в области профилактики.

Планируется, что по итогам круглого стола будут запланированы мероприятия межведомственного взаимодействия в области профилактики девиантного поведения несовершеннолетних, определены площадки стажировки для проведения различных видов практик студентов, обучающихся по специальности «Педагогика и психология девиантного поведения».

В круглом столе примут участие преподаватели ТГПУ им. Л.Н. Толстого, представители социальных служб, органов внутренних дел, реабилитационных центров, школ, благотворительных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
3 апреля в тульском Заречье отключат светофоры
В Туле пройдет Тотальный диктант
Более ста школьников из Тульской области изучили Правила дорожного движения
Многодетные семьи Тульской области смогут получить деньги вместо земельного участка
Ректоры ТГПУ им. Л.Н. Толстого и ТулГУ подписали соглашение о реализации образовательных программ
Житель Тульской области поссорился с возлюбленной и поджог ее квартиру
Массовое ДТП на улице Октябрьской в Туле: двое водителей пострадали
В Тульской области трое мужчин забили до смерти приятеля
В Тульской области откроется цикл музыкально-театральных фестивалей «Шедевры мирового искусства»
Экс-мэр Тулы Алиса Толкачева оспаривает запрос о своей экстрадиции
Туляки простятся с Николаем Макаровцом
Погода в Туле 2 апреля: +7 градусов и сильный ветер
Владимир Путин выразил соболезнования родным Николая Макаровца
Председатели тульских СНТ обсудили изменение законодательства
Имущество тульских должников пустят с молотка
На улице Кирова кронируют деревья
Полицейские разоблачили автовандалов в Пролетарском округе Тулы
В Узловском районе установлены похитители аккумуляторов