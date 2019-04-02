В ТГПУ им. Л.Н. Толстого обсудят профилактику девиантного поведения несовершеннолетних
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого состоится круглый стол «Межведомственное взаимодействие субъектов образовательного процесса в области профилактики девиантного поведения несовершеннолетних».
Участники планируют обсудить:
- перспективные задачи профилактики девиантного поведения несовершеннолетних;
- региональный опыт в решении вопросов профилактики;
- научно-методическое сопровождение профилактики на базе образовательных,
социально-психологических учреждений, молодежных центров и т.д.;
- межведомственное взаимодействие в практике организации системы
профилактики;
- подготовку специалистов в области профилактики.
Планируется, что по итогам круглого стола будут запланированы мероприятия межведомственного взаимодействия в области профилактики девиантного поведения несовершеннолетних, определены площадки стажировки для проведения различных видов практик студентов, обучающихся по специальности «Педагогика и психология девиантного поведения».
В круглом столе примут участие преподаватели ТГПУ им. Л.Н. Толстого, представители социальных служб, органов внутренних дел, реабилитационных центров, школ, благотворительных организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU