В ТГПУ им. Л.Н. Толстого обсудят профилактику девиантного поведения несовершеннолетних

СЕГОДНЯ 12:26 2019-04-02T12:26:51+03:00

По итогам круглого стола будут запланированы мероприятия межведомственного взаимодействия

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В ТГПУ им. Л.Н. Толстого состоится круглый стол «Межведомственное взаимодействие субъектов образовательного процесса в области профилактики девиантного поведения несовершеннолетних».

Участники планируют обсудить:

- перспективные задачи профилактики девиантного поведения несовершеннолетних;

- региональный опыт в решении вопросов профилактики;

- научно-методическое сопровождение профилактики на базе образовательных,

социально-психологических учреждений, молодежных центров и т.д.;

- межведомственное взаимодействие в практике организации системы

профилактики;

- подготовку специалистов в области профилактики.

Планируется, что по итогам круглого стола будут запланированы мероприятия межведомственного взаимодействия в области профилактики девиантного поведения несовершеннолетних, определены площадки стажировки для проведения различных видов практик студентов, обучающихся по специальности «Педагогика и психология девиантного поведения».

В круглом столе примут участие преподаватели ТГПУ им. Л.Н. Толстого, представители социальных служб, органов внутренних дел, реабилитационных центров, школ, благотворительных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU