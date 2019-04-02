Массовое ДТП на улице Октябрьской в Туле: двое водителей пострадали
С различными травмами они были госпитализированы
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
Изменить размер текста:
1 апреля в 09.15 на улице Октябрьской в Туле произошло ДТП. На дороге столкнулись три автомобиля: «ВАЗ 2111», под управлением 68-летнего мужчины, «Renault Logan», за рулем которого находилась 42-летняя женщина, и «Lada 211230», под управлением 38-летнего мужчины.
В результате ДТП пострадали водители автомобилей «ВАЗ» и «Renault». С различными травмами они были госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU