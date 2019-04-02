2019-04-02T12:01:16+03:00
Происшествия

В Тульской области трое мужчин забили до смерти приятеля

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд
Мария ВЛАСОВА
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В Плавске завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 32-летнего, 34-летнего и 41-летнего мужчин. Их обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему знакомому, повлекшем его смерть. 34-летнему мужчине также вменяют умышленное причинение легкого вреда здоровью.

По версии следствия, днем обвиняемые, две женщины и мужчина выпивали в квартире последнего. Вскоре произошла ссора. 32-летний обвиняемый ударил ножками от табуретки лежащего на диване хозяина квартиры. После этого остальные мужчины присоединились к избиению потерпевшего. Его смерть наступила на месте происшествия.

Затем 34-летний обвиняемый на почве конфликта ударил одну из женщин табуретом по голове. После этого продолжил ее бить ножкой по голове, телу, рукам и ногам. Обнаруженные у женщины травмы квалифицированы как легкий вред здоровью.

На этапе предварительного расследования уголовного дела каждому из обвиняемых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает СУ СК РФ по Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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