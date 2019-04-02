2019-04-02T11:02:01+03:00
Звезды

В Тульской области откроется цикл музыкально-театральных фестивалей «Шедевры мирового искусства»

Цикл посвящен празднованию 500-летия возведения Тульского кремля
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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11 апреля в Тульской области откроется цикл музыкально-театральных фестивалей «Шедевры мирового искусства». Он пройдет с апреля по октябрь в рамках празднования 500-летия возведения Тульского кремля.

Главная особенность фестиваля – сохранение и развитие традиционных международных связей с Белоруссией, популяризация Тульского кремля и городов Большой засечной черты.

11, 12 и 13 апреля на сцене Тульского государственного театра кукол артисты из Белоруссии покажут спектакль «Приключения Джека Воробья».

11 и 12 апреля артисты посетят города Большой засечной черты – Венев (Межпоселенческий культурно-досуговый центр) и Плавск (Городской дом культуры). На безвозмездной основе их посетят учащиеся общеобразовательных школ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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