Экс-мэр Тулы Алиса Толкачева оспаривает запрос о своей экстрадиции

СЕГОДНЯ 10:34 2019-04-02T10:51:34+03:00

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Алиса Толкачева оспаривает запрос о своей экстрадиции. Адвокаты бывшего мэра Тулы направили апелляцию в Верховный суд Республики Кипр. 29 марта суд удовлетворил просьбу адвокатов, которая позволила бы заморозить ее экстрадицию. Об этом сообщает портал «Европа-Кипр».

Напомним, о задержании бывшего градоначальника Алисы Толкачевой на территории республики Кипр стало известно в начале февраля. За границей она скрывалась от судебного преследования около 2 лет. Толкачева была объявлена в федеральный розыск в июле 2017 года за мошенничество в крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU