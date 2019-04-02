Экс-мэр Тулы Алиса Толкачева оспаривает запрос о своей экстрадиции
Алиса Толкачева пытается оттянуть возвращение в Россию
Экс-мэр Тулы Алиса Толкачева
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Алиса Толкачева оспаривает запрос о своей экстрадиции. Адвокаты бывшего мэра Тулы направили апелляцию в Верховный суд Республики Кипр. 29 марта суд удовлетворил просьбу адвокатов, которая позволила бы заморозить ее экстрадицию. Об этом сообщает портал «Европа-Кипр».
Напомним, о задержании бывшего градоначальника Алисы Толкачевой на территории республики Кипр стало известно в начале февраля. За границей она скрывалась от судебного преследования около 2 лет. Толкачева была объявлена в федеральный розыск в июле 2017 года за мошенничество в крупном размере.
ИСТОЧНИК KP.RU