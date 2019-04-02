2019-04-02T10:13:29+03:00
Общество

Туляки простятся с Николаем Макаровцем

Гражданская панихида пройдет в музее оружия
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

Туляки простятся с Николаем Макаровцем. Гражданская панихида состоится 2 апреля в музее оружия с 10.00 до 13.00 (ул. Октябрьская, 2). Похороны пройдут на Смоленском кладбище в 16.00.

Напомним, Герой России Николай Александрович Макаровец скончался в Туле 31 марта. 21 марта он отпраздновал свой 80-летний юбилей.

29 марта Николай Макаровец Указом Президента РФ Владимира Путина за выдающийся вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-мэр Тулы Алиса Толкачева оспаривает запрос о своей экстрадиции
Погода в Туле 2 апреля: +7 градусов и сильный ветер
Владимир Путин выразил соболезнования родным Николая Макаровца
Председатели тульских СНТ обсудили изменение законодательства
Имущество тульских должников пустят с молотка
На улице Кирова кронируют деревья
Полицейские разоблачили автовандалов в Пролетарском округе Тулы
В Узловском районе установлены похитители аккумуляторов
Тульские полицейские помогли вернуть в Кировскую область украденную икону
«Чебышевский сборник» вошел программу развития журналов в 2019 году
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдет Международная студенческая научно-практическая конференция
ДТП в Новомосковске: возбуждено уголовное дело
Тулу убирают к весне
Волонтерский проект ТГПУ им. Л.Н. Толстого получил высокую оценку
В апреле на тульских дорогах ограничат движение грузового транспорта
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого состоялась открытая университетская олимпиада по программированию
В Туле продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорог
В Тульской области большегруз влетел в отбойник
В Тульской области водитель внедорожника сбил молодого человека и скрылся
Тульский губернатор Алексей Дюмин выразил соболезнования в связи с кончиной Николая Макаровца
В Тульской области водитель легковушки выехал на встречку и устроил ДТП
Пьяные разборки в Тульской области - обвиняемого ждет суд
В Веневском районе медики-самозванцы украли у пенсионерки полмиллиона
Где в Туле не будет электричества 1 апреля?
Житель Донского предстанет перед судом за убийство
У тульского "Арсенала" новый защитник
В Воловском районе задымился электровоз
Пять человек погибли в результате ДТП в Новомосковске