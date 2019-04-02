СЕГОДНЯ 09:37 2019-04-02T10:13:29+03:00

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Туляки простятся с Николаем Макаровцем. Гражданская панихида состоится 2 апреля в музее оружия с 10.00 до 13.00 (ул. Октябрьская, 2). Похороны пройдут на Смоленском кладбище в 16.00.

Напомним, Герой России Николай Александрович Макаровец скончался в Туле 31 марта. 21 марта он отпраздновал свой 80-летний юбилей.

29 марта Николай Макаровец Указом Президента РФ Владимира Путина за выдающийся вклад в разработку и создание новой специальной техники, укрепление обороноспособности страны награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

ИСТОЧНИК KP.RU