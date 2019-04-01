2019-04-01T17:53:21+03:00
Общество

Владимир Путин выразил соболезнования родным Николая Макаровца

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Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Николая Макаровца. Герой России скончался в Туле 31 марта.

- Выдающийся ученый, исследователь, инженер, он внес огромный вклад в укрепление обороноспособности страны, в создание целого семейства уникального ракетного вооружения, воспитал блестящую плеяду учеников. Вся жизнь Николая Макаровца – пример преданного служения Отечеству. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, - говорится в телеграмме главы государства.

Всего несколько дней назад, 21 марта, он отпраздновал свой 80-летний юбилей. 29 марта Указом Президента РФ Владимира Путина конструктор был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Почетная награда была вручена ему за выдающийся вклад в разработку и создание новой специальной техники, а также укрепление обороноспособности страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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