2019-04-01T17:46:57+03:00
Общество

Имущество тульских должников пустят с молотка

Тульские приставы продадут арестованное имущество на аукционе в Рязани
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25 апреля 2019 года арестованное имущество тульских должников будет распродано с аукциона.

На торги выставлены легковые автомобили, грузовой фургон, санитарный автомобиль, комната, земельные участки, сельскохозяйственная техника.Общая сумма арестованного имущества составляет 34 млн 134 тысячи рублей.

Аукцион начнется в 11.00 по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14Б, каб. 16.

По тому же адресу состоятся торги 29 апреля 2019 года. В 11.00 начнется аукцион, на который выставлены квартиры, бульдозер, погрузчики, экскаваторы ,легковые автомобили — всего на 62 млн 892 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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