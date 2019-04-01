2019-04-01T15:53:06+03:00
Общество

Тульские полицейские помогли вернуть в Кировскую область украденную икону

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Благодаря сотрудникам тульской полиции икона «Святого Феодосия Черниговского Чудотворца» возвращена в Кировскую область. 30 марта в Храме Покрова Богородицы в городе Советск Кировской области состоялись торжественная церемония и молебен в честь обретения иконы.

Икона, украденная почти сорок лет назад из Покровской церкви группой тульских воров, специализировавшихся на хищениях религиозных ценностей, занимала в храме важное место. Преступники ее варварски выломали из стены. Дело тульских «клюквенников» гремело в 80-е годы на весь Советский Союз.

Усилиями сотрудников органов внутренних дел Тульской области святыня была изъята у преступников, сохранена для верующих и возвращена в родной храм. Тульские сыщики задержали всех участников преступной группы, которые были осуждены к длительным срокам заключения. У похитителей было изъято большое количество церковной утвари и икон. Некоторых владельцев украденных предметов долгое время невозможно было установить.

По заключению искусствоведческой экспертизы, оклад иконы «Святой Феодосий Черниговский» весит около четырех килограммов, имеет размер 86 на 60 сантиметров, изготовлен из серебра 84 пробы, о чем свидетельствует клеймо Московского окружного пробирного управления.

Возвращение оклада стало возможным благодаря тщательному изучению информации и кропотливой архивной работе. В конце мая прошлого года оклад был передан Вятской Епархии, где его отреставрировали, для него была написана икона взамен старинной утраченной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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