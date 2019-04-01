«Чебышевский сборник» вошел программу развития журналов в 2019 году

СЕГОДНЯ 15:29 2019-04-01T15:30:46+03:00

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Журнал Чебышевский сборник вошел в перечень журналов-победителей, отобранных для реализации программ развития этих журналов в 2019 году.

В марте завершился важный этап работы над крупным совместным проектом Министерства науки и высшего образования России и Некоммерческого партнерства «Национальный Электронно-Информационный Консорциум» (НП «НЭИКОН») – «Продолжение конкурсной поддержки программ развития научных журналов с целью их вхождения в международные наукометрические базы данных» - утвержден перечень из 70 научных журналов-победителей, отобранных из 100 журналов 2018 года для реализации программ развития на заключительном этапе конкурса в 2019 году.

Научный журнал «Чебышевский сборник» включен в этот перечень.

Напомним, что изначально в конкурсе принимало участие около 3 000 журналов российского научного сообщества. Конкурс проводился в несколько этапов, оценивались качество и авторитетность журнала более чем по 30 критериям с учетом востребованности в мировом сообществе.

Журнал «Чебышевский сборник» основан в 2001 году и в настоящее время является общематематическим научно-теоретическим журналом, охватывающим широкий спектр направлений современной математики: теория чисел, алгебра и математическая логика, теория функций вещественного и комплексного переменного, функциональный анализ, дифференциальные уравнения, математическая физика, геометрия и топология, теория вероятностей и математическая статистика, численные методы, теория оптимизации и др.

В 2014-2017 году была проделана значительная работа по приведению оформления публикаций в журнале в соответствие с международными требованиями, упорядочиванию работы редколлегии. Организован новый сайт журнала http://www.chebsbornik.ru. Расширен перечень платформ, на которых журнал размещен в открытом доступе с различной глубиной архива.

В 2015 году журнал включён в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертации на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук, в октябре 2017 года - в перечень журналов России, включенных в БД SCOPUS. Журнал индексируется в электронных базах данных MathSciNet Американского математического общества и Zentralblatt MATH издательства Springer, Russian Science Citation Index (RSCI) Web of Science, реферируется РЖ «Математика» (Россия, ВИНИТИ), «Mathematical Reviews» (США, American Mathematical Society).

Успешное участие в конкурсе предполагает финансовую поддержку в сумме около 1 млн. рублей для дальнейшей работы по обеспечению высокого качества издания, включая международную видимость издания, формирование устойчивых каналов его распространения, повышение внешней привлекательности издания для авторов и читателей.

ИСТОЧНИК KP.RU