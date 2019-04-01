В ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдет Международная студенческая научно-практическая конференция

СЕГОДНЯ 15:10 2019-04-01T15:11:41+03:00

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В ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдет XXII Международная студенческая научно-практическая конференция «Проблемы молодежи глазами студентов».

Конференция проводится университетом при поддержке Министерства молодежной политики Тульской области, Учебно-методического центра «Здоровьесберегающие технологии и профилактика наркомании в молодежной среде» МГТУ им. Н.Э. Баумана, Тульского филиала Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Автономной некоммерческой организации «Центр патриотического воспитания «Русич».

Конференция призвана способствовать формированию активной гражданской позиции, чувства патриотизма; духовно-нравственному становлению; развитию творческой и исследовательской деятельности по проблемам молодежи как важных направлений гуманизации образования; развитию интереса к культурному наследию российского народа, его истории.

Предполагается работа секций по следующим проблемам:

«Профессиональное и личностное самоопределение студентов»

«Проблемы духовно-нравственного становления молодежи. Ценностные ориентации современной молодежи. Молодежь и культура»

«Патриотизм в системе ценностей российской молодежи»

«История: от прошлого к современности»

«Язык и литература в мировосприятии молодежи»

«Молодежь и этнические традиции русского народа: фольклор и диалекты»

«Созидательная активность молодежи. Молодежь на рынке труда»

«Глобальные проблемы современности. Молодежь в мире политики»

«Актуальные проблемы детского и подросткового возраста»

«Проблемы здоровья молодежи. Организация спортивно-оздоровительной деятельности молодежи»

«Проблемы молодой семьи»

«Риски в молодежной среде. Профилактика асоциальных явлений молодежи»

«Проблемы профессионального становления сельской молодежи в контексте устойчивого развитии сельских территорий».

Программа конференции включает пленарное заседание, работу секций, дискуссионных площадок, круглых столов и обширную культурную программу.

XXII Международная студенческая научно-практическая конференция «Проблемы молодежи глазами студентов» будет проходить в ТГПУ им. Л.Н.Толстого 23-26 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU