В ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдет Международная студенческая научно-практическая конференция
В ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдет XXII Международная студенческая научно-практическая конференция «Проблемы молодежи глазами студентов».
Конференция проводится университетом при поддержке Министерства молодежной политики Тульской области, Учебно-методического центра «Здоровьесберегающие технологии и профилактика наркомании в молодежной среде» МГТУ им. Н.Э. Баумана, Тульского филиала Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, Автономной некоммерческой организации «Центр патриотического воспитания «Русич».
Конференция призвана способствовать формированию активной гражданской позиции, чувства патриотизма; духовно-нравственному становлению; развитию творческой и исследовательской деятельности по проблемам молодежи как важных направлений гуманизации образования; развитию интереса к культурному наследию российского народа, его истории.
Предполагается работа секций по следующим проблемам:
«Профессиональное и личностное самоопределение студентов»
«Проблемы духовно-нравственного становления молодежи. Ценностные ориентации современной молодежи. Молодежь и культура»
«Патриотизм в системе ценностей российской молодежи»
«История: от прошлого к современности»
«Язык и литература в мировосприятии молодежи»
«Молодежь и этнические традиции русского народа: фольклор и диалекты»
«Созидательная активность молодежи. Молодежь на рынке труда»
«Глобальные проблемы современности. Молодежь в мире политики»
«Актуальные проблемы детского и подросткового возраста»
«Проблемы здоровья молодежи. Организация спортивно-оздоровительной деятельности молодежи»
«Проблемы молодой семьи»
«Риски в молодежной среде. Профилактика асоциальных явлений молодежи»
«Проблемы профессионального становления сельской молодежи в контексте устойчивого развитии сельских территорий».
Программа конференции включает пленарное заседание, работу секций, дискуссионных площадок, круглых столов и обширную культурную программу.
XXII Международная студенческая научно-практическая конференция «Проблемы молодежи глазами студентов» будет проходить в ТГПУ им. Л.Н.Толстого 23-26 апреля.
ИСТОЧНИК KP.RU