2019-04-01T14:34:42+03:00
Общество

Тулу убирают к весне

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Тулу приводят в порядок к весне. За минувшую неделю проводились работы по очистке тульских улиц.

Выполнены работы по мойке пешеходных переходов и тротуаров, остановочных площадок. Очищены парковочные карманы вдоль магистральных улиц, тротуары и путепроводы, разворотные кольца транспорта.

На Крестовоздвиженской площади, Кремлевской набережной, ул. Металлистов, Советской производилась уборка, подметание и сбор мусора, ремонт ограждений.

Централизованно были вывезены для утилизации использованные автомобильные покрышки от автосервисов, шиномонтажа и гаражных кооперативов.

Также проводилось кронирование и удаление деревьев, уход за кустарниками, газонами и деревьями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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