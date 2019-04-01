Тулу убирают к весне
Тулу приводят в порядок к весне. За минувшую неделю проводились работы по очистке тульских улиц.
Выполнены работы по мойке пешеходных переходов и тротуаров, остановочных площадок. Очищены парковочные карманы вдоль магистральных улиц, тротуары и путепроводы, разворотные кольца транспорта.
На Крестовоздвиженской площади, Кремлевской набережной, ул. Металлистов, Советской производилась уборка, подметание и сбор мусора, ремонт ограждений.
Централизованно были вывезены для утилизации использованные автомобильные покрышки от автосервисов, шиномонтажа и гаражных кооперативов.
Также проводилось кронирование и удаление деревьев, уход за кустарниками, газонами и деревьями.
ИСТОЧНИК KP.RU